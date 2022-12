B-21 Raider, el bombardero más avanzado del mundo, se presenta este viernes: esto es lo que sabemos

Hoy, 2 de diciembre, Northrop Grumman presenta el bombardero furtivo de sexta generación llamado B-21 Raider. La entidad señala en su página web que la aeronave se entregará a la Fuerza Aérea y “se unirá a la tríada estratégica de la nación como elemento disuasorio visible y flexible”.

B-21 Raider tiene un largo alcance, alta capacidad de supervivencia, flexibilidad de carga útil, penetrará las defensas más duras para ataques de precisión, incorpora tecnología sigilosa y capacidades de red avanzadas, está optimizado para el entorno de amenazas de alto nivel, y cumplirá misiones complejas.

“Northrop Grumman avanza continuamente en tecnología, empleando nuevas técnicas y materiales de fabricación para garantizar que el B-21 derrote a los sistemas de denegación de área y antiacceso que enfrentará”, indica la empresa.

Respecto a sus capacidades, B-21 ofrecerá más capacidad y flexibilidad mediante la integración de datos, sensores y armas; será capaz de entregar cargas útiles convencionales y nucleares; y usará una amplia combinación de municiones de ataque directo y de separación.

Si hablamos de tecnología, Northrop Grumman quiere que B-21 sea un bombardero digital al incorporar un desarrollo de software ágil, técnicas de fabricación avanzadas y herramientas de ingeniería digital.

Desde la adjudicación del contrato en 2015, Northrop Grumman reunió a un equipo de 8.000 personas (miembros de la empresa, socios de la industria y la Fuerza Aérea) para diseñar, probar y construir el bombardero más avanzado del mundo,

“B-21 Raider será la columna vertebral de la flota de bombarderos de EE. UU. y fundamental para apoyar la estrategia de disuasión estratégica de nuestra nación. Además de sus avanzadas capacidades de ataque de precisión de largo alcance, también ha sido diseñado como el componente principal de una familia más grande de sistemas que brindarán inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ataque electrónico y redes multidominio”, concluye Northrop Grumman.

