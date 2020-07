Azulejos jugarían en Pittsburgh | Telemetro

El acuerdo para compartir el estadio con los Piratas depende de la aprobación de las autoridades del gobierno estatal, según los funcionarios que hablaron con AP bajo la condición de no ser identificados debido a que no estaban autorizados a dar declaraciones antes de divulgarse la decisión del gobierno.

TORONTO (AP) — Los Azulejos de Toronto instalarán su casa en el estadio PNC Park en Pittsburgh si el estado de Pennsylvania lo aprueba, informaron dos funcionarios al tanto de la situación a The Associated Press.

