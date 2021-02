Azulejos disputarán temporada en Florida, Buffalo y Toronto

El as de los Azulejos Hyun-Jin Ryu firmó con el equipo previo a la campaña de 2020 y aún no ha podido lanzar en Toronto.

La frontera sigue cerrada a viajeros no esenciales que no sean canadienses.

Shapiro dijo que decidieron no presentar una solicitud al gobierno canadiense para iniciar la campaña en Toronto debido a que la situación sanitaria no ha mejorado lo suficiente.

