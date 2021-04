Azuero se prepara para la Semana Mayor

Aunque sin muchas de las tradiciones propias de l a Semana Santa , los azuerenses se preparan para la celebración por segundo año en pandemia, de los días de reflexió n, en medio de restricciones. A pesar de que muchas de las actividades propias de la fecha h an sido suspendidas por las iglesia s, para evitar un aumento de casos, se espera gran cantidad de visitantes en la región. Una de las actividades más esperadas, la Semana Santa viviente en el distrito de Pesé , nuevamente no será realizada, de igual forma como sucedió en el año 2020. Sin embargo, para el obispo de la diócesis de Chitré , monseñor Rafael Valdivies o, se trata de una oportunidad de reflexionar y vivir los días santos apegados a su verdadero significado.

You May Also Like