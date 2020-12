Azuerenses respetan medida de cuarentena total, según autoridades

LEE TAMBIÉN: Fallece el salsero puertorriqueño Tito Rojas El cumplimiento ha sido ta l, que en estos sitios se ha tenido que apoyar con traslado a personal médico y de entidades que se mantienen activas durante la cuarentena, para que puedan llegar a sus instalaciones. Esto, ante la falta de transporte público debido a las medidas dadas por las autoridades. Pablo Vásquez, coordinador del puesto de control de La Villa , informó que c ualquier trabajador o ciudadano que requiera la movilización y pueda justificar la misma , será apoyado con transporte. Dijo que t ambién se han dado coordinaciones para el apoyo de productores agropecuarios que requieran resolver asuntos urgentes en sus fincas dentro y fuera de la provincia. Según dijo, durante el 25 de diciembre un total de 12 vehículos fueron devueltos de La Villa a Chitré y viceversa , por transitar sin la debida documentación. “Por ahora hemos estado devolviendo los vehículos, pero a partir de hoy se tomarán medidas más drásticas y se aplicará el reglamento para hacer c umplir el decreto” , informó .

