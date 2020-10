¡Ayyyy! Llaman iluso y payaso a Chamaco por compararse con Danger Man

“Si ese man no le llega ni a los talones a Danger Man, qué se cree él, está subidito hay que bajarlo de la nube” , “Debe estar Alonso revolcándose en su tumba”, “Tiene derecho a seguir soñando”, “Le está faltando el respeto”, “Le falta calle”, “Ja, ja, ja, ja, ¡Qué va papá! Danger es Danger”, “Chamaco tú no le llegas ni a los tobillos a Danger Man, iluso” , “¿Quién es ese payaso?”, “ Te apoyamos ‘fren’, pero con Danger Man no te metas”, “ Ey, dos plenitas y ya se cree el nuevo Danger Man”, son algunos de los comentarios que se supeden leer.

“Nadie creyó, así que ahora mam… Ya me siento hasta orgulloso que hasta con Danger Man me comparen “, son las palabras que dice Chamaco y las que causaron la indignación de algunos.

El reguesero Chamaco es la burla de muchos internautas. Él participa en el “challenge” del tema “ Mi estilo de vida”, c uya letra es de Ñejo, y hay una frase que no cayó bien a algunos amantes del género urbano.

