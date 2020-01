Ayyy, Baby Karen dice que antes Luchito Williams le escribía por las noches

¡Eso está fuerte y rico como dice la canción de Marc Anthony y Will Smith! Hace algunos días día a día hizo una nota de Baby Karen, en la que explicaba que la artista se había tomado una fotografía en el baño de su casa y en toalla, y la había subido en su cuenta personal de Instagram.

Mucha gente empezó a criticarla y ella no se quedó callada y le dio su pa´tras en otro “post”. “”Que si cambié, que si me copié, que si esto y lo otro, que el ejemplo que estoy dando. Lo diré solo una vez: si no te gusta lo que subo, no me mires. Quien ha dicho que conoce de mi por mi fotos, pues estás equivocada (o)”, explicó en otro “post”.

También dijo: “Que si el ejemplo QUE ESTOY DANDO????? tú crías a tus hijos escuchando porquerías de música que incitan la violencia, el sexo, hasta droga y en mis publicaciones hablas de EJEMPLO. No tengo la culpa de cómo tus hijos o hijas me verán, eso lo decides tú, porque yo crío a las mías como debe ser, ellas saben quién es su mamá, me respetan, aman y valoran, y no es por una foto que mañana todos ustedes pedazos de HATERS con dones de santos y santas olvidarán, MIS HIJAS ME CONDENARÁN. NOOOOOO”.

Y terminó con este mensaje: “CAMBIÉ, AHORA SOY YO MISMA, HAGO LO QUE YO QUIERO POR MI Y NO POR DARLE EL GUSTO A NADIE. PUNTO Y FINAL Fuck you”, finalizó. ¡Fuerteee!

Un día después de la nota el presentador de TV, Luchito Williams, subió una historia a su cuenta personal de Instagram que dice lo siguiente: “Es triste cuando una artista de reggae – para ganar seguidores o que hablen de ella -tiene que enseñar de más casi desnuda en una foto. Después dice que porqué le faltan el respeto. Si ya ella misma se lo faltó, y eso se deja a una que está comenzando, pero una ya de trayectoria, que va”.

Aunque él no mencionó a la artista, ella cogió la piedra y lo “reposteó” en sus historias con un mensaje. “Mejor ni hablo de lo que tú eres capaz. Mejor déjame en silencio”, dijo la artista.

Y Baby Karen siguió: “Porque sé que el dolor en ti es tan grande. No tuviste el valor de hombre de escribirme y decirme algo positivo o negativo. Sí , así mismo, cuando me escribías en las noches para verme al día siguiente. Ups se me salió. Pero tú no me vas a joder más la vida, solo sabes jugar con las mujeres, pero conmigo te jodiste porque no lo permití”, el mensaje continuó. “Y si ahora para ti subir mi foto admirándome ya esté gorda o flaca, con estrías o no es una vulgaridad, pues ¿adivina? Me vale, pero no te daré el gusto de tocarme y mucho menos de hablar mal de ninguna otra mujer…”, explicó Baby Karen.

La reguesera de la vieja escuela borró la mayoría de las fotografías de su cuenta de Instagram, y dejó la foto que se tomó en toalla en su baño, la de la polémica.