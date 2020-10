Ayyy, a Flex alguien lo tiene de cabeza

¿Será su novia que lo tiene así de cabeza? Hum, lo cierto es que Flex está de estreno con “Me tienes de cabeza”, que contiene una letra que se resume en una original confesión de amor.

Y es que el rey del Romantic Style, Flex, sigue deleitando con sus inigualables letras y melodías, sencillamente regala inspiraciones que calan en nuestras vidas, como un gran aliciente en cuestiones del amor.

El productor de este sencillo se llama Kaddir, mejor conocido como The King Of The Beat, es oriundo de Chitré y es primo de Flex. ¡Mira tú, todo queda en casa!

El lanzamiento de este tema se hizo con su respectivo video animado, que fue una creación del colombiano Andrés Felipe Bedoya, mejor conocido como Andy. ¡Ya saben!

Video animado

“…si tú me gustas mami, dime cómo hago para olvidarme de ti…me tienes de cabeza, tu amor me tiene mal, me tienes de cabeza, no me dejas pensar…ven llévate mi corazón, quédate conmigo yo te haré feliz, dándote besitos anda di que sí”, dice una parte del tema.

“Me tienes de cabeza” ya está disponible en todas plataformas digitales y el video ya está en su canal de YouTube, canal en donde Flex también ha compartido muchas anécdotas de su vida y carrera.