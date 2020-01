El padre de Lucas asegura que la mayoría de gente se piensa que para donar “te pinchan en la columna”, pero ha querido resaltar que, por lo contrario, lo hacen en la cadera. “Que la gente sepa lo que es, que no tenga miedo”, declara a la emisora asegurando que “ayudas a salvar una vida. Sánchez confiesa que incluso él, en ocasiones, ha tenido la oportunidad de hacer algo por otra persona y que “por miedo o por desconocimiento no lo he hecho”.

You May Also Like