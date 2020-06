Ayudarán a familia damnificada por incendio en Colón

MÁS INFORMACIÓN Los afectados p or la contingencia, según el informe social, son Elisa Ramsey, de 73 años , y su hijo Rogelio Thompson, de 56 años, quienes habitan en el sector de Caina la vivienda #6530 de dos altos. La primera planta es de bloque y la segunda de madera , que reportó pérdida total, donde se quemaron todos los enseres. El Miviot realizó los levantamientos técnicos y sociales , donde se observó que se estaba construyendo un anexo en la planta ba ja, además Thompson labora en la administración de la Zona Libre de Colón, que procedió a hospedarlos en un sitio más seguro por unos días. La i nstitución analiza que ayuda pueden brindarle a estos afectados , que afortunadamente no resultaron con afectaciones físicas.

