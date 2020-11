¿Ayudan las terapias psicológicas y la relajación a la prevención y tratamiento de las migrañas?

La TCC consistiría en utilizar técnicas como el manejo del estrés, la biorretroalimentación y la relajación, para lograr cambiar emociones, pensamientos (cogniciones) y comportamientos (conductas). Es decir, la TCC puede reducir la intensidad del dolor a través de un cambio en la experiencia del dolor , como se señala en el ensayo Enhancing cognitive-behavioural therapy for recurrent headache: design of a randomised controlled trial publicado en 2014.

A día de hoy el tratamiento más extendido para la migraña es el farmacológico pero, ¿pueden ayudar las terapias psicológicas en la prevención o como balón de oxígeno para mitigar los terribles efectos de esta dolencia? Instituciones como el National Institute of Health and Care Excellence en el Reino Unido ha realizado diversos estudios que apuntan a que las intervenciones psicológicas – principalmente las terapias cognitivo-conductuales – son útiles para ayudar a las personas con este tipo de dificultad.

