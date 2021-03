“¡Ayudadnos!”, el grito agónico de los tablaos tras el cierre de Villa Rosa

“Esperábamos abrir este año, para ya la situación era insostenible. No podemos perder lugares como estos, que aportan al barrio, a la ciudad, a España y al ámbito internacional esta riqueza cultural “, ha dicho, antes de lamentar lo que para ella se está infravalorando: “¿Por qué tenemos esa tendencia a decir que el flamenco es para guiris, menospreciando lo que se hace aquí dentro? Yo aquí he llorado de emoción”.

Según sus previsiones, no podrán abrir con normalidad hasta finales de 2022. “Pero prácticamente ninguno podrá sobrevivir hasta esa fecha”, ha denunciado el también copropietario y director de Corral de la Morería , quien ha pedido “que esta muerte no sea en vano y despierte la conciencia para que sea la última”.

