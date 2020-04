ayuda útil en forma de botón y de llavero para despistes y pérdidas de objetos

Los Tile requieren la instalación de la app propia, presente en Google Play y en la App Store . Tras descargarla y entrar, vamos a ‘Primeros pasos’ y a agregar el dispositivo adquirido, pero antes hay que crearse una cuenta . El funcionamiento exige, en los ajustes del móvil, activar la localización (la propia aplicación pide que en el permiso relativo al acceso a la ubicación se elija la opción ‘Siempre’) y el bluetooth . Si estar muy localizado genera recelo, en caso de que el rastreador no se vaya a utilizar en un tiempo, para quedarse tranquilo es mejor desactivar la configuración (volver a dar el OK lleva dos segundos).

