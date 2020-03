Ayuda psicológica gratuita para mitigar la ansiedad y la angustia que provoca el coronavirus

“Trabajo en consulta presencial y también online y estos días he comprobado que las consultas por internet estaban desbordadísimas . También me llegaban en paralelo mensajes de amigos, familiares y de colegas que trabajan en hospitales y me han dicho que estaban desbordados por la cantidad de personas con ataques de ansiedad que creían estaban sufriendo un infarto. A raíz de todo esto pensé que era muy importante hacer prevención y de ahí surgió la idea de la guía”, explica la psicóloga Sonia Diéguez, miembro del equipo de Psycast, a 20Minutos.

Incertidumbre, miedo, frustración por no poder seguir adelante con nuestros proyectos o no tener libertad de movimiento, rabia, desorientación, desmotivación, tristeza, sentimiento de soledad, claustrofobia e, incluso, ansiedad y angustia. Alguna o varias de estas emociones pueden estar aflorando estos días en las personas a raíz del avance del coronavirus y en la entrada en vigor del estado de alarma en nuestro país.

You May Also Like