Ayú, López y Arrocha no están impedidos en demanda de pinchazos

La Corte Suprema de Justicia decidió no acoger los impedimentos presentados por los magistrados María Eugenia López, José Ayú Prado y Olmedo Arrocha para no conocer una demanda de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli, que busca anular el proceso que se le sigue por espionaje político, alegando falta de imputación.

