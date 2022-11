Ayra, la bebé prematura de tres semanas de vida que pasó por la UCI y contrajo el virus que satura a los hospitales estadounidenses

En el centro donde se encontraba Ayra no se puede mantener a ningún infante intubado con respirador por mucho tiempo, porque este no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y desde el mes de septiembre no había camas libres en ninguna UCI pediátrica del estado de Maryland . Desde el hospital contactaron con centros sanitarios en otros estados y una hora después una cama se desocupó en Washington DC.

You May Also Like