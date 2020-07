¡Áyala! Paulina Rubio impide que su hijo vacacione con ‘Colate’

La cantante y su abogado persuadieron al juez para que el niño permaneciera en Miami, y a través de una audiencia virtual, el magistrado concluyó: “Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Nájera y su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo. Así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes, y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España”.

Paulina Rubio logró que el juez le diera la razón, y no le dio a Colate el permiso para llevarse a su hijo a España de vacaciones, ya que se consideró que el niño estaba en riesgo de no regresar a Miami, pues Florida es actualmente un epicentro de covid-19.

You May Also Like