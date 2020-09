¡Áyala! Mel B quedó traumatizada al ver videos íntimos suyos

Mel B quedó “traumatizada” después de ver cintas íntimas de ella con su ex marido Stephen Belafonte que no recordaba haber hecho.

La estrella de las Spice Girls, de 43 años, estuvo casada con el productor Stephen de 2007 a 2017, y la pareja se vio envuelta en una amarga batalla por el divorcio y la custodia después de su separación.

Mel se ha abierto sobre el momento difícil de su vida en su nuevo libro Brutally Honest, en el que afirma que Stephen grabó en secreto sus sesiones en el dormitorio, lo que resultó en 64 cintas íntimas.

Para evitar que las imágenes se muestren en audiencia pública, Mel aceptó retirar los cargos de violencia doméstica contra su ex, pero aún así tuvo que ver cada minuto de las cintas, un proceso que la dejó con cicatrices mentales.

“Mirando hacia atrás ahora, ese fue un trato del que me arrepiento”, escribió Mel en el libro de ella retirando los cargos. “Ese fue el momento más difícil para mí. Verán, tuve que sentarme y mirar esas cintas. Era un requisito legal, lo creas o no. Y podrías pensar: “¿Y qué? Estás en ellos, ¿no? Tener sexo con quien sea. No es gran cosa que tuvieras que verlos “…

“He tomado drogas. He bebido alcohol. He tenido tríos para complacer a mi pareja. No tengo ningún recuerdo de algunas de las situaciones sexuales en las que me he visto en video. Me asusto cuando me veo en algunos de estos videos. Me he visto usada sexualmente de una manera que no disfrutaba o no quería. Traumatizada. Es un eufemismo “.

En otra parte del tomo, Mel escribió que disfrutó del sexo con Stephen en los primeros días de su relación. Insistiendo en que no hay nada de malo en disfrutar del sexo y experimentar, Mel agregó que ella y su otra mitad solían invitar a las mujeres a regresar a su casa después de salir por la noche, y tenían tríos incluso cuando sus tres hijas estaban en la casa.

“A veces invitamos gente a nuestra casa. Siempre estábamos en el último piso, varios niveles por encima de los niños ”, explicó.

“Sé que hay muchas personas (incluida mi madre) que nunca encontrarían esto divertido. Simplemente cutre, sórdido u otra palabra que comience con ‘s’, como sórdido”.