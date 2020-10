¡Ay no! Tommy La Stella abandona el juego ante Astros por un horrible pelotazo en el codo

El segunda base de los Atléticos de Oakland Tommy La Stella tuvo que abandonar el juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de MLB después de recibir un horrible pelotazo en el codo por parte del lanzador de los Astros de Houston Brooks Riley.

La Stella recibió el impacto de una recta de 91mph en el codo derecho, justo debajo de la codera protectora que usa para entrar a la caja de bateo. Tras el golpe, cayó al suelo quejándose del dolor insoportable.

Tuvo que salir el juego para ser evaluado y someterse a unos rayos x, que determinarán si el golpe provocó una fractura y si Tommy La Stella podrá jugar el resto de la postemporada, si los Atléticos logran remontar la Serie Divisional, la cual lideran los Astros 2-0.

La Stella HBP replay. He had to leave the game after being down for a while. pic.twitter.com/jrQATMKC6Y

— Matt Clapp (@TheBlogfines) October 7, 2020