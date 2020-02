¡Ay! No se grabará la canción de #lapropia

Madre de Dios, Jesús Alabadooooo @sandrasandoval me envió la segunda parte… yo me voy a otro lado, a bailarrr… gracias”, dijo Wyznick en unas historias de IG sobre la canción.

Como ya les habíamos surtido, en los bailes pedían “la de Wilber”, pero ya Sandra había mencionado que el tema le daba cosita. Bueno, volvimos a conversar con Samy, quien confirmó que Sandra no quiere meterse en problemas personales, así que no habrá canción.

Después de que e l compositor Javier Pinilla escribió la letra, que más o menos decía: “No te da pena andar con hombre ajeno, y conformarte con ser la copia, solo te comes las sobras que dejo, como te duele ver que soy la propia”, resulta que los tipiqueros decidieron no grabar la pieza musical.

