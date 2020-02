Avilés: ‘Se necesita un equipo multidisciplinario que nos guíe’

Estudio en el Instituto Justo Arosemena, IJA. Cursaré el 12 grado, la escuela me ha apoyado bastante y en un futuro profesional me gustaría ser ingeniero naval.

Empecé a practicar la natación a los cuatro años por sugerencia de mi pediatra, ya que me resfriaba demasiado. Fui a un curso de natación dictado por la profesora Lorena Harper en el IJA, quien me inició en este deporte.

He sido campeón nacional en cuatro categorías. He participado internacionalmente en competencias como Camex, Cccan, Codicader y próximamente en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, a celebrarse en Sucre, Bolivia.

