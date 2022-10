aventuras en viñetas y arte pop dignos de exposición

La muestra se inicia con una mirada a un Hergé poco conocido , interesado por el arte, tanto en su faceta de pintor, truncada al ser imposible compatibilizar ambos caminos -agradecemos que se decidiera por el cómic, francamente-, como en su afición por coleccionar obras de ate contemporáneo. Fruto de este afán contemplamos algunas piezas seleccionadas (Dubuffet, Lichtenstein, etc.), adquiridas quizás como respuesta a la frustración de no haberse dedicado a la pintura. Todo ello es la antesala a lo realmente sustancial de la muestra, pero sirve como significativo punto de partida.

