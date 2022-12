Avatar | “Terminator tenía más personalidad que cualquier personaje de esta película”: la sarcástica crítica de la BBC a la esperada secuela de la saga

Si “El Camino del Agua” es el ejemplo a seguir, no es un futuro prometedor, pero esperemos que Cameron use esas secuelas para referirse a un punto clave por lo menos: ¿cómo es que los humanos del siglo XXII pueden viajar hasta Alpha Centauri, en naves cargadas con robots y clones pero no han sido capaces de desarrollar vidrio lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de una flecha de madera?

No te enterarás en esta película porque “El Camino del Agua” es ahora, de manera oficial, parte de una franquicia tipo “El Señor de los Anillos”, que no se toma la molestia de sostenerse por sí misma.

Uno de los problemas es el cambio de los bosques al océano. Los océanos de la Tierra están ya tan llenos de criaturas increíbles, que los que se inventaron Cameron y su equipo no sorprenden tanto. Es divertido, en el mismo sentido que en “La Sirenita” ver aun grupo de ballenas tatuadas de cuatro ojos, haciendo un ballet acuático; pero no es tan increíble como ver imágenes de una ballena real.

