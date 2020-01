Avaricia y voracidad | La Prensa Panamá

El capitalismo malo es el que llaman salvaje. ¿Pero por qué caemos en sus redes? En ocasiones por ingenuos o por ambiciosos, pero la razón más triste es porque no tenemos alternativa. Los usureros siempre han existido en la historia de la humanidad, pero no eran como lo son los banqueros de estos tiempos: tan mezquinos y voraces, socios de dirigentes y empresarios que también sacan provecho del sistema capitalista.

You May Also Like