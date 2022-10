Avanza proyecto que permite el ingreso de personas con tatuajes en la Policía

En la policía no están contentos. “Somos garantes de la Constitución y la ley. Estamos para hacerla cumplir. Pero la posición institucional es no permitir la tenencia de tatuajes. Seguimos y recomendamos que se apruebe nuestra propuesta” de rechazo, expresó el comisionado Rolando Aponte , que el pasado lunes 3 de octubre acudió a una reunión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, para analizar la propuesta de modificación.

Según el diputado proponente, Víctor Castillo, la iniciativa busca ofrecer “la oportunidad a jóvenes con tatuajes que no infrinjan con lo establecido en el documento, que presten servicio en la Policía Nacional y que no se les discrimine por plasmar en su cuerpo este arte que se ha convertido en moda en la sociedad”.

