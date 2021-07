Avanza el juzgamiento de los cafés especiales de Panamá

Con todos los sentidos en las muestras de café que se presentan en los 12 laboratorios ubicados en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí los jueces nacionales han encontrado aromas, sabores y una alta calidad en los granos cosechados y procesados en cada finca que participa en la vigésima quinta versión de “The Best of Panama”, que organiza la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

You May Also Like