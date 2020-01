Avances y retrocesos | La Prensa Panamá

Rodrigo Mejía-Andrión

OPINIÓN.

Comienzo con la alegría que, al iniciar este artículo, me ha brindado la selección panameña de fútbol, al ganar el partido contra Bolivia en la Copa América Centenario, el más importante triunfo de nuestra historia. Hemos avanzado. Nos falta jugar con Argentina.

Los problemas de Venezuela siguen agravándose y el papel de Panamá sigue siendo tímido, sin responder a las ansias de los panameños de retribuir todo el apoyo que, tanto Venezuela como otros países democráticos, nos brindaron con decisión cuando el asesino dictador de Panamá conducía al país hacia la pobreza colectiva. Esto obligó a que decenas de ejecutivos panameños se vieran forzados a resolver su vida en otros países cercanos o tan alejados como Canadá.

Mientras tanto, los opositores quedaron exiliados, sin posibilidades de regresar a su tierra, separando a muchas familias. Considero que nuestra valiosa canciller se encuentra limitada por los intereses económicos de otros. Aquí no hemos adelantado, más bien hemos retrocedido.

Los costos de operación del Metro de Panamá han aumentado desde su inauguración, sin que el Gobierno decida aplicar un precio razonable. Con frecuencia se hacen públicas consultas a los usuarios sobre cuál sería el precio justo para utilizar el Metro, recibiendo de los pasajeros que suben o bajan cifras que oscilan entre 75 centésimos de dólar y un dólar. No entendemos la razón del Ejecutivo para mantener ese subsidio que no lo necesitan los miles de usuarios que, al salir del vagón, lo primero que sacan a relucir es un valioso celular. Los subsidios no resuelven ningún problema, en cambio, malacostumbran al ciudadano. He escuchado a Roberto Roy decir en público que el costo del Metro próximamente será“ajustado”.

Esta espera no significa progreso, porque atrasa la construcción de nuevas vías o la reparación de tantos huecos en las calles, que construiría el MOP. Igualmente, se quedan tantas carreteras del interior esperando al “ingeniero verano”.

El Gobierno nuevamente sigue desestimando a los especialistas panameños con gran experiencia, para preferir a técnicos y empresas extranjeras, esta vez en el campo de la publicidad. Ha salido un comunicado de la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad, donde protesta enfáticamente porque la Autoridad del Turismo de Panamá ha “desarrollado el proceso de selección de la agencia de publicidad que tendrá a su cargo la promoción internacional de Panamá como destino turístico”. A esta convocatoria ha invitado, “de manera directa, a empresas extranjeras sin permitir participar a las panameñas”.

Como bien conocemos todos los panameños de cierta preparación, las empresas panameñas de publicidad son tan eficientes como las empresas extranjeras por estar “afiliadas a las más destacadas redes de agencias a nivel mundial”. Ellas poseen toda la tecnología necesaria para esas labores. Por el contrario, ninguna empresa extranjera de publicidad conocerá y podrá valorar todos los múltiples atractivos turísticos que tiene nuestro país y tampoco conocerá cuáles manifestaciones folclóricas llaman la atención de quienes nos visitan.

Hay personas mayores como yo, que me precio de conocer todos los rincones de nuestro país, estoy seguro de que desconozco la existencia de llamativos rincones nuestros, que únicamente los lugareños saben ubicar. Ese programa sabatino de TVN “Hecho en Panamá”, es una muestra fehaciente de que tenemos talento para repartir y que tenemos maravillosos tesoros de interés turístico.

En escritos anteriores, hice una buena lista de los grandes atractivos que el país ofrece, pero me quedé corto al no anotar actos llamativos como la siembra de huevos de tortuga que, en las temporadas correspondientes, tan interesantes animales depositan en las arenas de la Isla de Cañas, ocasión en que los lugareños y visitantes con linternas de mano esperan a que las tortugas realicen su llamativo proceso que se inicia al salir del mar, buscar un rincón de playa con bastante arena, para entonces hacer con las patas un hueco, depositar su abundante producción de huevos y luego cubrirlos con arena, para que, cumplida su función de madre, se meta nuevamente en nuestro hermoso mar Pacífico.

¿Acaso tuvimos que contratar a una empresa extranjera para que nos ampliara el Canal de Panamá? Con el pensamiento de este gobierno habríamos contratado a las empresas holandesas que llevan siglos ganándole terreno al mar, para que ampliaran y manejaran el Canal. También podríamos contratar una empresa estadounidense o europea para que nos administre el país y nos haga felices a los panameños, bien acomodados en sendas hamacas, mientras los extranjeros nos manejen el país sin poliquetería. Podríamos comenzar con el Director de la Autoridad de Turismo de Panamá, consiguiendo un gringo bien viajado. ¿Eso sería avanzar?