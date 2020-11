Avances positivos de Pfizer en vacuna contra la Covid-19

Es de tener en cuenta que no es posible que el ARN se integre en un genoma humano, formado por ADN. “El ARN, para poder integrarse en el genoma, tiene que ser lo que se llama transcrito inverso [en el ADN] y eso no ocurre espontáneamente en las células”, precisó Christophe D’Enfert.

La ventaja es que, al utilizar este método, no hay necesidad de cultivar un patógeno en el laboratorio, porque es el organismo el que hace la tarea. Es por esta razón que estas vacunas se desarrollan más rápidamente. No se necesitan células ni huevos de gallina (como con las vacunas contra la gripe) para fabricar esta vacuna.

Dijo, empero, que hay que ser cautelosos, porque los resultados aún no han sido publicados o evaluados por agencias regulatorias, y no se tienen detalles de si la eficacia que reportan es contra la infección o la misma enfermedad Covid-19.

