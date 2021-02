Auxilio económico de $60 llegará a padres con saldos pendientes de mensualidades

Al respecto, Norma Pinzón , de la Dirección Nacional de Escuelas Particulares, explicó que se hizo una evaluación de los colegios y el dinero va destinado a la clase baja . “El dinero no es para las escuelas, no es un subsidio, es un auxilio por el cual se elaboró un resuelto para esta sustentación. Los colegios van a ser facilitadores de hacerle la entrega a los padres de familia para poder ellos cobrar dentro de mensualidad, $60 que corresponden a $20 por los meses de octubre, noviembre y diciembre”, dijo la funcionaria.

You May Also Like