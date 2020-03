Autoridades reportan que 21 menores de edad violaron el toque de queda

A partir de hoy, se ampliará la disposición. Ahora será desde las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. No se descarta que en los próximos días se decrete cuarentena total. En Panamá se han reportado al menos 345 casos de coronavirus, y seis muertos.

Pese a los reiterados pedidos de las autoridades para que la ciudadanía no salga a la calle en tiempos de coronavirus, algunos insisten en desafiar la medida. Incluso, ignoran el toque de queda que obliga a permanecer en casa desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m.

You May Also Like