Autoridades ponen en cuarentena a personal de hospital Abadía en Soná

Adonay Marín, gobernador de la provincia de Veraguas, dijo vía telefónica que hay onda preocupación en la comunidad ante la situación, pero de ser necesario extremar las medidas para evitar la propagación se van adoptar las medidas. Agregó que muchas personas no quieren hacer caso a las instrucciones del Ministerio de Salud, pero de ser así podrían ser sancionados aquellos que no cumplan con estas exigencias.

You May Also Like