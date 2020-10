Autoridades evalúan el uso del cáñamo, una de las variedades de la planta de cannabis

El tetrahidrocannabinol (THC) es uno de los casi cien principios activos conocidos de la planta de cannabis. A las variedades de cannabis muy bajas en THC se les conoce como cáñamo. Lo que popularmente se conoce como marihuana no es más que un híbrido con mayor concentración de THC. Mientras la marihuana puede tener hasta 20% de THC, el cáñamo no llega a 1%.

