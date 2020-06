Autoridades de la morgue del hospital regional de Chiriquí guardan silencio ante la confusión de cadáveres

Sin embargo otro cuerpo le era entregado a otra familia unos días después, a quienes habían identificado como Miguel Montiel, pero uno de los hijos de la persona fallecida, cuando intentaron verlo antes de su sepultura se percató que la persona que le habían entregado y que estaba en el ataúd no se trataba de su padre, por lo que de inmediato hizo el reclamo y es cuando el personal de la morgue del hospital se percata que habían confundido los cuerpos y que la persona ya sepultada no era el productor.

You May Also Like