Autoridades comarcales suspenden el servicio de transporte de Unión Chocó a Yaviza

El pronunciamiento precisó que “no se permitirá la entrada a ninguna otra persona que no sea de la comunidad a partir de las 00.00 horas” desde el pasado martes 24 de marzo. En la reunión presidida por el gobernador de la comarca, Lemar Lino, y en la que estuvieron presentes personal del Ministerio de Salud (Minsa), Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y miembros de la comunidad, se pidió a los pobladores que avisen a sus familiares oriundos de Unión Chocó que estén en la ciudad de Panamá y otras regiones del país, que no viajen a la comarca para prevenir posibles contagios de COVID-19 , ya que no podrán entrar a la comunidad.

