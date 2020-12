Autoridades aseguran que video de aglomeración de personas no es Paso Canoas

Karim Gozaine, de la Cámara de Comercio de Paso Canoas, dijo que el vídeo que a circulado y que hace referencia a Paso Canoas, no corresponde al lugar, ya que desde el primer momento que se lo hicieron llegar, no identificaba el lugar como conocido y que efectivamente los comerciantes han asegurado que no se trató de Paso Canoas.

Sin embargo se ha confirmado por parte de autoridades y comerciantes del sector que el vídeo que circula en redes sociales no corresponde al área de Paso Canoas, dijeron que dicha situación no se registró en este punto de la geografía chiricana, pero si se observó el llamado de atención de unidades fronterizas para algunos compradores que se negaban a utilizar correctamente el tapa boca.

You May Also Like