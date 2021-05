Autoridades aplicará sanciones por actividades que incumplieron con normas sanitarias el fin de semana

La jefa de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, Ana Lorena Chang, confirmó que se procederá con la aplicación de las respectivas sanciones a los responsables de organizar actividades al margen de la ley el pasado fin de semana en medio de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado de la entidad precisa que uno de los casos se trata de la actividad que se dio el pasado viernes en un bar discoteca del corregimiento de San Felipe en el que se incumplió con el aforo permitido, el distanciamiento físico y la reactivación de una actividad que no todavía no está autorizada para volver a operar.

El sábado las autoridades de Salud informaron que dentro del local había alrededor de 300 personas, de las cuales al menos unos 68 eran menores de edad.

Se precisa que se procederá con el cierre temporal del local y que le corresponderá a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud evaluar el cierre definitivo.

“Habían menores de edad de 13, 14 años que estaban hasta altas horas de la noche en un sitio en donde además de licor, habían cigarrillos electrónicos que ahí mismo los vendían. Obviamente este es un delito más agravante”, explicó la doctora Chang.

De igual forma se resalta que habrá sanciones por la celebración deportiva que se dio el sábado por parte de aficionados tras el título ganado por club Plaza Amador en el torneo de la Liga Panameña de Fútbol.

“En este tipo de actividades deportivas, ellos siempre deben acercarse a la autoridad sanitaria correspondiente, que en este caso es el nivel regional, no el local, y en ninguna de las dos situaciones estas personas habían acudido a pedir un permiso como tal porque verificamos si verdaderamente cumplen o no con el aforo para esta actividad. Si no lo cumple no procedemos a dar ningún permiso”, afirmó Chang.

Se destaca que según los agravantes, se sancionará al o los organizadores y posiblemente al equipo deportivo.

Entre las sanciones, que pueden ser impuestas por los Centros de Salud, la multa podría llegar hasta los 500 dólares y en la Dirección Regional hasta 5,000 dólares.