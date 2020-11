Autoridad Marítima extiende suspensión de zarpe por 24 horas debido al mal tiempo

En un comunicado, la AMP reporta oleajes y fuertes vientos, como afectaciones indirectas generadas por el huracán Eta y que la suspensión de zarpe por 24 horas más, empezó este miércoles 4 de noviembre a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 a.m. de mañana jueves 5 de noviembre.

