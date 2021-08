Autoridad Marítima de Panamá detecta irregularidades durante inspecciones laborales

La ausencia de contrato de enrolamiento, falta de inscripción al régimen de seguridad social y salarios que no cumplen con el mínimo establecido por el Decreto Ejecutivo No. 424 del 31 de diciembre de 2019 fueron algunas de las irregularidades detectadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en inspecciones laborales realizadas durante el primer semestre del 2021.

