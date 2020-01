Autor: Anónimo | La Prensa Panamá

Tengo varios libros de citas buenísimos, y en muchos el mayor colaborador es Anónimo. Mister A tiene dichos que van desde lo sublime: “Comienza con cosas pequeñas, para así lograr grandezas”, a lo ridículo: “Todos debemos creer en algo: yo creo que me beberé otro trago”, y eso que ni siquiera me he metido con el sexo “que no es asunto de nadie excepto de las tres partes involucradas”, o la política: “Los conservadores están satisfechos con el malo conocido; los liberales lo quieren remplazar por el bueno por conocer”.

Siendo tan prolífica la contribución literaria de Anónimo –que no es lo mismo que “prolija” pese a lo que demuestre la clase política–, primero llegué a la conclusión de que Anónimo es en realidad el nombre de pluma que usa una familia entera, ya que hay caídos en guerra de dicha familia en todas partes, porque el raso Anónimo tiene tumbas por todas partes, y hasta la Middleton le dejó su ramo de novia al que está en la abadía de Westminster.

Pero aquello fue en abril. De ahí en adelante comencé a atar cabos, y ahora la revista Time me lo confirmó con su edición de “La persona del año”, en que otorgó el galardón a The Protester, o sea, el denunciante, el que protesta.

Comienza el año con la Revolución de jazmín tunecina, y siguen (sin cronología) innumerables versiones jazmín en China; M-15/Puerta del Sol en Madrid; Occupy Wall Street; el verano árabe; los indignados chilenos.

Y es que la familia Anónimo tiene varias ramas. Además de los indignados peatonales están los hacktivistas (de hack + activist, invasores cibernéticos con objetivos sociopolíticos), y en especial dos grupos: Anonymous, y Team Poison, que en unión lanzaron una operación Robin Hood y “hackearon” a la compañía de seguridad corporativa Stratfor, para luego subir a la red 50 mil números de tarjetas de crédito y 44 mil passwords encriptados, inter alia.

Y comentaron: “solo el primero de 2.7 millones de golpes”, poniendo en la diana al 1% (los más ricos) para darle al 99 (porcentaje, no supermercado). Otros han atacado a grupos neonazis y al bajo mundo cibernético del abuso y pornografía infantil.

Pero, a diferencia del resto del mundo, en Panamá solo se ha erguido un grupo de jóvenes valientes, “El Colectivo” que protestó por los proyectos de la cinta costera, pero no obtuvo apoyo popular y por tanto carece de masa crítica.

Esperemos que se pueda añadir un “aún” a la frase anterior, y hagamos propósito de año: fomentemos conciencia social. Los dejo con una cita, no de Anónimo sino de Mahatma Ghandi, el padre de la protesta pacífica, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la civilización occidental: “Creo que sería una buena idea”.