Autopsia de Anne Heche revela si había DROGAS en su cuerpo al momento de su accidente de auto

Según el informe del forense, las pruebas de toxicología encontraron benzoilecgonina, un metabolito inactivo de la cocaína , en el sistema de Heche , lo que indica un uso anterior de la droga. También se encontraron cannabinoides en una muestra de orina, pero no en la sangre de Heche, lo que concuerda con el uso previo de marihuana , pero no en el momento de la lesión.

You May Also Like