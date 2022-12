‘Autodefensa’, pura distopía | Opinión de Rebeca Marín

Ayer vi la serie de la que tanto se habla Autodefensa. Dos veinteañeras irreverentes y cínicas que supuestamente son un retrato de las nuevas generaciones , si es así, da pavor. Ambas representan el nihilismo más atroz. No creen en nada ni en nadie, solo en ellas, pensándose merecedoras del éxito cuando lo único que hacen es consumir la vida de forma caníbal, sin mesura. Sabemos que la mesura no distingue a la juventud, pero el hambre sano propio de su edad se convierte en gula brutal por devorar el sistema.

