Autobuses expreso de Panamá Oeste reiniciarán servicio a la capital el próximo lunes

Según indicó la dirigencia transportista, los primeros autobuses de servicio expreso partirán desde la piquera ubicada en Perequete a las 4:20 a.m. y desde la parte trasera del antiguo mercado público a las 4:00 a.m., además de La Espiga a las 5:00 a.m. En total serán 25 unidades las que estarían prestando el servicio de transporte expreso hasta las 8:00 de la mañana.

