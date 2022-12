Austria y Países Bajos vetan la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen

A partir de 2023, formarán parte de él todos los Estados miembros menos Irlanda, Chipre, Bulgaria y Rumanía, así como los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. “Nada de eso nos ha caído del cielo. Sabíamos desde el comienzo que no sería fácil, que habrá muchas dificultades en ese camino. Pocos países estaban dispuestos a la ampliación, especialmente cuando se produjo la agresión de Rusia contra Ucrania. Pero con un trabajo arduo llevamos a todos los países miembros al punto en que no se podía parar a Croacia”, celebró el titular de Interior croata, Davor Bozinovic.

No escondió su decepción el ministro búlgaro del ramo, Ivan Demerdzhiev, que apuntó a que Austria “no tiene datos claros” sobre de dónde vienen los inmigrantes ilegales por los que protesta y aseguró que proceden de Serbia. “Bulgaria no es responsable de la situación interna en Austria y estamos dispuestos a, con el diálogo, hallar una solución que nos haga avanzar”, señaló el ministro, que valoró haber encontrado “más comprensión y apoyo que lo contrario” entre sus socios europeos.

A juicio de Marlaska, el rechazo a Bulgaria y Rumanía tras once años de haber cumplido todos los requisitos arriesga que se ponga en duda la confianza mutua necesaria en los procedimientos que se ha dado la Unión Europea y la que existe entre los países socios. “Llevan once años cumpliendo con todos los requisitos, dentro de todos los procedimientos, superando todas las evaluaciones y con el visto bueno de la Comisión y de 25 de los 27 países. Si hay algo que es uno de los valores que nos une a todos es el respeto a los procedimientos, que cuando se cumplen los objetivos evidentemente se apruebe tal y como procede”, aseguró.

El tema podría volver a abordarse en la cumbre de líderes de la semana que viene , pero aún no figura de manera oficial en la agenda del encuentro y los jefes de Estado y de Gobierno no tienen, en cualquier caso, potestad para tomar esa decisión, sino solo para buscar un consenso político.

