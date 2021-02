Australian Open: Serena gana a Halep, jugará contra Osaka en semifinales

Las complicaciones no duraron mucho. Moviéndose con agilidad desde el fondo, Williams recalibró la precisión de sus tiros, superó cometer 33 errores no forzados y se llevó los últimos cinco juegos para vencer el martes a Halep por 6-3, 6-3 para volver a las semifinales en Melbourne Park por primera vez desde que ganó el torneo en 2017. Esa fue su última consagración en un Grand Slam.

