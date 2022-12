Australia pecó de inocente en Qatar 2022 y cae ante Argentina que nunca perdona

Al combinado australiano le faltó pegada, tal vez con mayor punch hubieran mandado al alargue el cotejo. Puede ser una señal: el conjunto de Lionel Scaloni no es todo poderoso, sufre hasta con equipos que no exigen, ¿cómo les irá contra aquellos que sí lo hacen?

Australia pecó de inocente, no demostró el nivel que se especulaba luego de que dejaran fuera a Dinamarca. La única chance que tuvieron para sacarle un susto a la Albiceleste fue su gol en el minuto 76: Craig Goodwin sacó un zapatazo de fuera del área. El balón posiblemente no iba a entrar, pero un desvío de Enzo Fenandez lo hizo posible. Emiliano Martínez se quedó estático y no pudo evitar que el esférico entrara.

Argentina avanzó a cuartos de final gracias a un 2 a 1 contra Australia. Ya es uno de los mejores 8 equipos de Qatar 2022. Se medirá a Países Bajos y recordarán los días pasados de Brasil 2014, cuando los sudamericanos los echaron en semifinales. No se sabe qué tan bien o mal lleguen, el partido contra los Socceroos no fue un parámetro.

You May Also Like