auriculares de conducción ósea para los que huyen de la cancelación de ruido

Finalmente -claro está- son buenos si hay problemas de tímpanos dañados y, en general, para todas las personas a las que no les gusta aislarse con unos auriculares o a las que les cansa llevar durante mucho rato un dispositivo metido en la oreja. En este aspecto, la comodidad y la ligereza de los X-VIBES son un plus.

A pesar de no ir dentro del oído se oyen muy decentemente y, especialmente en las llamadas gracias a su micrófono de cancelación de ruido ambiente, con mucha nitidez. Eso sí: olvídate de sumergirte en tu mundo por la calle escuchando música a tope mientras piensas en tus cosas . Si eso es lo que buscas, estos auriculares no son para ti.

En general, los auriculares X-VIBES de Crosscall me han gustado especialmente por la novedad que han supuesto: nunca había probado un dispositivo con tecnología de conducción ósea y me ha resultado muy curioso e interesante .

Lo que sí hay que señalar de forma más negativa es que, según indica la marca y según hemos podido comprobar, la distancia óptima de transmisión entre los X-VIBES y el dispositivo es de hasta 10 metros , lo cual no es demasiado, especialmente si los quieres para hacer deporte -por ejemplo: para correr no podrás alejarte de donde hayas dejado tu móvil , lo tendrás que llevar encima, si quieres escuchar música a la vez-.

Y es que lo que sí es cierto es que no consiguen transmitir el sonido de manera tan inmersiva como lo hacen aquellos auriculares que se introducen en la oreja , no digamos si los comparamos con los que tienen cancelación activa de ruido.

En general me han parecido muy cómodos de llevar, especialmente por su ligereza y la manera en que se adaptan al cráneo . Si tuviera que sacar una pega sobre el diseño sería algo difícil de remediar: debido a su forma -imprescindible- vienen en un estuche que ocupa bastante más que el de los típicos auriculares de botón o de tipo AirPods , por lo que olvídate si llevas un bolso pequeño o si directamente no llevas bolso o mochila. Eso sí, la funda es ligera y muy agradable al tacto.

El micrófono principal está recubierto con una membrana microperforada que lo protege de los líquidos y deja pasar el aire y el conector USB-C también es estanco y una tapa refuerza su protección contra la transpiración, el agua salada y clorada , etc. Incluso si te preocupa la higiene puedes aclararlos si has sudado mucho con ellos puestos.

