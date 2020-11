auriculares, applewatch, tablet, smartphone y una televisión

Si bien es cierto que la familia Echo ha sido una de las que más expectativas ha causado dadas sus ofertas en todos los dispositivos, no son los únicos que han bajado (¡y mucho!) sus precios de cara al Black Friday. De hecho, hemos rastreado algunas de las mejores ofertas en soluciones techie para el hogar, como esta televisión de Samsung para ahorrarte más de 100 euros en su compra o la barra de sonido de Bose, al 47% ; wearables que causan furor durante todo el año, como los auriculares bluetooth de Homscam con los que te ahorras 13 euros o los smartwatches rebajados durante las próximas horas; o esos caprichos que solo te das cuando los precios bajan tanto como con el Viernes Negro, como el gadget de Apple con el que no has dejado de soñar desde que lo viste.

