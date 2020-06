Aurelio Tamayo, un padre feliz y completo

“Alessa vive con su mamá, para los que no saben Alessa siempre ha sufrido de enfermedades que comprometen su pulmoncito, siempre sus resfriados dan a urgencia y demás. Su mamá y yo hemos tomado la decisión de por su bien, que yo no la visite más por ahora físicamente por toda la situación del país”, escribió hace semanas, cuando iniciaban los días de estar en casa.

