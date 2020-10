Aurelio Tamayo no se queja, ‘ta lleno de trabajo

A pesar de la economía se va reactivando de poco a poco, Aurelio Tamayo no tiene queja, pues está lleno de trabajo, y en general le va muy bien. ¡Ujum!

Les cuento que el cantante y fotógrafo aseguró que su estudio fotográfico está en su mejor momento. “Está casi lleno a diario, está en uno de sus mejores momentos después de pandemia, ya inicié a darle amor al apartamento”.

Y eso no es todo, pues además de irle bien en lo profesional, en lo personal también pues sus pequeñas princesas están muy bien. ” Mis hijas están muy bien de salud, creciendo, no les niego que me encantaría tenerlas conmigo todos los días pero bueno Dios sabe porqué hace las cosas, todos los días estoy pendiente de ellas, las veo lo más que puedo mientras esté este virus, he vuelto a componer y pronto estarán escuchando lo nuevo”.

Es por ello que el intérprete está muy agradecido con Dios, pues todo le va sucediendo de una manera increíble.

“Hay que ser agradecido, todo pasa por una razón y siempre vendrán cosas mejores, solo hay que tener fe”, destacó.

Aurelio estuvo comprometido con la madre de su última hija, Leribeth Solis. Este año la relación terminó.

Debo ser muy agradecido con la vida, muy agradecido con todas las oportunidades que me está brindando. Mi sueño mas grande es ser un buen papá para ti y para Rafaella, escribió en su cuenta de Instagram.