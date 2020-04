Aurelio Tamayo intenta ser un padre fuerte

No he dejado de llorar, aún escribiendo esto lo hago, HOY te digo “Hasta Pronto HIJA” Cómo saben la situación del país está cada día peor, y como papá responsable me ha tocado lo peor. Alessa vive con su mamá, para los que no saben Alessa siempre ha sufrido de enfermedades que comprometen su pulmoncito, siempre sus resfriados dan a urgencia y demás. Su mamá y yo hemos tomado la decisión de por su bien, que yo no la visite más por ahora físicamente por toda la situación del país, estar saliendo yo y estar en contacto yendo al súper y demás, uno no sabe y lo que menos quisiera es saber que Alessa se le pegue este maldito virus que ya hasta ha matado a una niña de 13 años en nuestro país. ME DUELE en el alma, hoy la vi por última vez hasta que todo esto pase, despedirme de ella al final fue MUY difícil, se que saben lo mucho que amo a mis dos hijas y lo mucho que me desvivo por las dos. Estás dos horas de hoy las valore como nunca antes lo había hecho, jugamos, hicimos tareas, y me nos dijimos te amo muchas veces. Alessa me sorprendió con un dibujo, y adicional me dijo “me quedo en la puerta hasta que te vayas papá”. Me partió el alma, no he dejado de llorar como un niño. Hija como te lo dije frente a mamá, aunque papá no esté físicamente por ahora, siempre ponte la mano en el corazón y ahí me vas a encontrar. Esto es solo un HASTA PRONTO, porque se que nos veremos en poco tiempo. Te amo Alessa, eres sin duda alguna junto con tu hermanita lo mejor que me ha pasado. Te llamaré todos los días por video llamada, aunque no será lo mismo, lo haré. Algún día leerás esto y entenderás. Que Dios te cuide hija mía, y también a tu madre. Nos vemos pronto. Atte. Papá

Una publicación compartida de Aurelio Tamayo (@aureliotamayo) el23 Mar, 2020 a las 5:43 PDT